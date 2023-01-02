Столтенберг: НАТО має збільшити виробництво зброї у 2023 році

НАТО має збільшити своє виробництво зброї, оскільки війна в Україні затягується, а потреба Києва в техніці зростає, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберґ в інтерв’ю, яке транслювалося 1 січня, повідомляє агенція DPA.



«Наприклад, для артилерії нам потрібна величезна кількість боєприпасів, нам потрібні запчастини», – сказав він Бі-Бі-Сі. – «Нам потрібно нарощувати виробництво і саме це роблять союзники»



За його словами, технічне обслуговування систем озброєнь, які вже поставлені в Україну, таке ж важливе, як і постачання додаткової зброї.



Столтенберґ додав, що НАТО також має бути готове підтримати Україну у довгостроковій перспектив.

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У листопаді 2022 року CNN із посиланням на кілька джерел повідомляло, що США – один із головних союзників України – відчули скорочення запасів деяких озброєнь та боєприпасів, які вони пообіцяли надати Києву як військову допомогу.