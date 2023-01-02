Щонайменше 538 мобілізованих росіян загинули в Україні за три місяці – Бі-Бі-Сі

З початку наприкінці вересня 2022 року часткової мобілізації на війні в Україні загинули щонайменше 538 мобілізованих росіян. Про це повідомляє медіакорпорація Бі-Бі-Сі, яка спільно з виданням «Медіазона» здійснює поіменний підрахунок померлих. Журналісти наголошують, що при підрахунку використовують лише підтверджені дані з відкритих джерел – повідомлення російських ЗМІ та регіональної влади, тому реальна кількість загиблих може бути значно вищою.

До цього числа не входять дані про загиблих під час обстрілу в новорічну ніч будівлі ПТУ в Макіївці Донецької області, яка переобладнана під казарму, – їхні імена поки не відомі, і розбір завалів ще не закінчено. Міністерство оборони Росії визнало загибель 63 осіб, також багато хто вважається зниклими безвісти. Телеграм-канали з посиланнями на свідчення очевидців заявляють, що кількість загиблих у Макіївці може сягати кількох сотень.

Минулого разу Бі-Бі-Сі та «Медіазона» публікували дані про загиблих російських військовослужбовців 9 грудня. Тоді, за їхніми підрахунками, було відомо про смерть близько 10 тисяч військових, з них 430 ­– мобілізовані. 36 мобілізованих померли на території військових частин у Росії, не встигнувши потрапити на фронт. Основні причини їхньої смерті – серцеві напади, нещасні випадки та зловживання алкоголем.

На думку авторів моніторингу, складені ними списки можуть містити щонайменше на 40–60% менше імен загиблих, аніж реально поховано у Росії. Журналісти дійшли такого висновку, вивчаючи ситуацію на цвинтарях у понад 60 населених пунктах країни.

Російська та українська армії не розкривають цифри своїх бойових втрат. Міноборони Росії востаннє відзвітувало про втрати в день початку мобілізації – 21 вересня. За словами голови відомства Сергія Шойгу, втрати становили 5937 осіб. Пентагон у листопаді заявив, що, за його оцінкою, втрати вбитих і поранених у Росії та України склали приблизно по 100 тисяч людей у кожної.