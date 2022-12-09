Бі-Бі-Сі та «Медіазона»: є підтверджені дані про загибель понад 10 тисяч російських військових в Україні

Станом на 9 грудня у війні Росії з Україною загинули 10 002 російських військовослужбовці, 430 з них – це мобілізовані у вересні та жовтні. Втрати підрахували Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона» спільно з командою волонтерів.

На перше місце за кількістю підтверджених втрат вийшов Краснодарський край (428 загиблих), на другому місці – Дагестан (363 особи), на третьому – Бурятія (356 осіб).

Із загальної кількості загиблих 1509 осіб, тобто 15% – офіцери. Серед загиблих – чотири генерали та 49 полковників. До десятого місяця війни найбільше втрат – 17% – у піхоті.

394 мобілізовані загинули в зоні бойових дій на території України. Ще 36 померли на території Росії – найчастіше через проблеми із серцем, внаслідок нещасних випадків чи через зловживання алкоголем. При цьому, як зазначають журналісти, реальні втрати серед мобілізованих можуть бути вищими, тому що в багатьох повідомленнях про загиблих не вказується їхній статус.

Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових із початку бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Як зазначається у публікації, список може містити щонайменше на 40–60% менше імен загиблих, аніж реально поховано в Росії. Журналісти дійшли такого висновку, вивчаючи ситуацію на цвинтарях у понад 60 населених пунктах Росії.

«Отже, за найбільш консервативною оцінкою, втрати російської армії та Росгвардії в Україні можуть становити понад 20 тисяч осіб», – йдеться у публікації.

Міноборони Росії востаннє відзвітувало про втрати в день початку мобілізації – 21 вересня. За словами голови відомства Сергія Шойгу, втрати становили 5937 осіб. Пентагон у листопаді заявив, що за його оцінкою, втрати вбитими та пораненими у Росії та України склали приблизно по 100 тисяч людей у кожної зі сторін.