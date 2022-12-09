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Російські війська втратили понад 300 осіб за добу – дані Генштабу

Ілюстраційне фото. Українські артилеристи ведуть вогонь поблизу Бахмута, жовтень 2022 року

Російські втрати у війні проти України сягнули 93 390 військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 9 грудня.

Командування оцінює втрати російської армії за попередню добу в понад 310 людей. Крім того, штаб наводить дані про втрати російської техніки від 24 лютого:

  • 2 937 танків
  • 5 912 бойових броньованих машин (+1 за добу)
  • 1 926 артилерійських систем (+1)
  • 395 реактивних систем залпового вогню
  • 211 засобів протиповітряної оборони
  • 281 літак
  • 264 гелікоптери
  • 1 603 безпілотника оперативно-тактичного рівня
  • 592 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 531 автомобілів та автоцистерн (+3)
  • 164 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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