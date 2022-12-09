Російські війська втратили понад 300 осіб за добу – дані Генштабу

Російські втрати у війні проти України сягнули 93 390 військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 9 грудня.

Командування оцінює втрати російської армії за попередню добу в понад 310 людей. Крім того, штаб наводить дані про втрати російської техніки від 24 лютого:

2 937 танків

5 912 бойових броньованих машин (+1 за добу)

1 926 артилерійських систем (+1)

395 реактивних систем залпового вогню

211 засобів протиповітряної оборони

281 літак

264 гелікоптери

1 603 безпілотника оперативно-тактичного рівня

592 крилаті ракети

16 кораблів

4 531 автомобілів та автоцистерн (+3)

164 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.