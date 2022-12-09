Штаб звітує про удари по скупченнях російських сил у районах 7 окупованих міст на Запоріжжі

Сили оборони України протягом попередньої доби відбили наступ російських сил у районах Білогорівки на Луганщині, а також Кліщіївки та Мар’їнки Донецької області – про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України на ранок 9 грудня.

«За минулу добу противник завдав п’ятьох ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України», – повідомляє командування.

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Крім того, російська армія не припиняє спроб наступу біля Бахмуту та Авдіївки, додає зведення. Там зафіксували обстріли в районах 25 населених пунктів.

Штаб також повідомляє про втрати серед російських військ внаслідок ударів у попередні дні:

«7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено три склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів», – йдеться в зведенні.

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За даними ЗСУ, російські загарбники розгорнули шпиталь на базі протитуберкульозного диспансеру в Токмаку, який «повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ».

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