На Сумщині за день зафіксували 55 російських обстрілів – голова ОВА

Російські військові 8 грудня 55 разів обстріляли території двох громад Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Протягом дня росіяни завдали 55 ударів по Хотінській і Шалигинській громадах. Шалигинська громада: росіяни відкривали вогонь по двох прикордонних селах. 25 мін (120 мм та 82 мм калібру) розірвалися на нашій території. Хотінська громада: тут противник теж гатив із мінометів. Було 15 прильотів», – написав Живицький у телеграмі.

За його словами, в обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.