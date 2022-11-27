У війні проти України Росія втрати понад 87 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія втратила за добу 600 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення ‒ близько 87 310, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
Серед інших втрат, за даними Генштабу, такі:
- танки ‒ 2905 (+4 за минулу добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5856 (+8)
- артилерійські системи – 1897 (+1)
- РСЗВ – 395
- засоби ППО ‒ 209
- літаки – 278
- гелікоптери – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)
- крилаті ракети ‒ 531
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4412 (+6)
- спеціальна техніка ‒ 163.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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