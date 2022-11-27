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У війні проти України Росія втрати понад 87 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Фото ілюстративне

У війні проти України Росія втратила за добу 600 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення ‒ близько 87 310, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Серед інших втрат, за даними Генштабу, такі:

  • танки ‒ 2905 (+4 за минулу добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5856 (+8)
  • артилерійські системи – 1897 (+1)
  • РСЗВ – 395
  • засоби ППО ‒ 209
  • літаки – 278
  • гелікоптери – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 531
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4412 (+6)
  • спеціальна техніка ‒ 163.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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