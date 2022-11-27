У війні проти України Росія втрати понад 87 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія втратила за добу 600 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення ‒ близько 87 310, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Серед інших втрат, за даними Генштабу, такі:

танки ‒ 2905 (+4 за минулу добу)

бойові броньовані машини ‒ 5856 (+8)

артилерійські системи – 1897 (+1)

РСЗВ – 395

засоби ППО ‒ 209

літаки – 278

гелікоптери – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)

крилаті ракети ‒ 531

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4412 (+6)

спеціальна техніка ‒ 163.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.