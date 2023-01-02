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Росія: у селищі Брянської області немає світла через удар безпілотника – губернатор

Ілюстраційне фото. Вибухи в Брянській області, 13 грудня 2022 року

Безпілотник атакував Климовський район Брянської області рано вранці 2 січня, заявив губернатор Олександр Богомаз.

Він стверджує, що удару завдав «український БПЛА», ніхто не постраждав.

«Внаслідок завданого удару пошкоджений об’єкт енергопостачання, в селищі відсутня електроенергія», – написав Богомаз, не уточнивши, про яке саме селище йдеться.

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Дещо згодом губернатор додав, що займання на об’єкті локалізували, соціальні об’єкти населеного пункту підключили до резервної лінії.

Також раніше 2 січня влада Воронезької області заявила про збиття безпілотника над обласним центром.

У грудні 2022 року в місті Клинці й селищі Климово Брянської області сталися вибухи.

Українська влада зазвичай не коментує повідомлення про вибухи на території Росії.

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