Російські війська обстріляли ринок у Бериславі, поранені 5 людей – голова Херсонської ОВА

Російська армія обстріляла центр Берислава на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 2 січня.

«Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. На цю хвилину відомо про п’ятьох поранених», – написав Янушевич у своїх соцмережах.

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Він додав, що троє людей перебувають у важкому стані. Їх планують евакуювати до Херсона для надання медичної допомоги.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.