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Росія: влада Воронезької області заявила про збиття безпілотника

Воронезька область Росії, ілюстраційне фото

Російські сили протиповітряної оборони нібито збили розвідувальний безпілотний літальний апарат над Воронежем – про це повідомляють російські медіа з посиланням на владу Воронезької області.

За даними російських ЗМІ, на початку доби 2 січня вибух пролунав над обласним центром, у північно-західному районі міста.

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У цьому районі розташований військовий аеродром Балтимор.

За твердженням обласної влади, внаслідок атаки дрона ніхто не постраждав, руйнувань також не було.

Українська влада зазвичай не коментує повідомлення про вибухи на території Росії.

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