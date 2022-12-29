Представник ГУР про вибухи на російській авіабазі в Енгельсі: такі інциденти триватимуть

Інциденти, схожі до тих, що відбулися на російському аеродромі в Енгельсі, ймовірно, триватимуть і надалі, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Ці інциденти є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України і свідченням деградації: інфраструктурної, військової, оборонної й управлінської – у так званій Російській Федерації. За все, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора в особі диктатора Путіна», – сказав Юсов 29 грудня в ефірі телемарафону.

Коментуючи вибухи на аеродромі в Енгельсі, він зауважив, що «вочевидь, це не перший і не останній «прикрий» у лапках випадок».

«У подальшому майбутньому військова інфраструктура Росії буде й надалі деградувати. Це означає, що подібні інциденти, напевно, будуть тривати», – сказав Юсов.

За його словами, остаточну інформацію щодо наслідків вибухів в Енгельсі ще уточнюють. «Точно відомо і про ураження літаків, і про ураження транспортних засобів, і особового складу. І йдеться про більше, ніж трьох загиблих, про що заявили рашисти», – заявив представник ГУР.

29 грудня губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін повідомив, що біля Енгельса сили ППО знищили «невідомий об’єкт».

Раніше цього тижня у Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення, які з’явилися вночі проти 26 грудня, щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс, де базуються російські стратегічні бомбардувальники.

Як стверджувало відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули, авіатехніка не постраждала, заявили у міністерстві.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат згодом заявив, що вибухи на російському військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області Росії є наслідком російської агресії проти України.

Водночас українська сторона прямо не коментує свою причетність до вибухів у Росії.

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