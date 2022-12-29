У Росії заявляють про знищення «невідомого об’єкта» біля Енгельса

У Росії біля Енгельса сили ППО знищили «невідомий об’єкт», повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.



«На території Енгельського району спрацювала система ППО. Знищено невідомий об’єкт. На місце направлено оперативні служби. Загрози для безпеки мешканців немає», – написав він у телеграмі.

Раніше телеграм-канал Baza повідомив про роботу ППО над містом Енгельс.

В Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення, які з’явилися вночі проти 26 грудня, щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники.

Як стверджувало відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули, авіатехніка не постраждала, заявили у міністерстві.

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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат згодом заявив, що вибухи на російському військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області Росії є наслідком російської агресії проти України.

Водночас українська сторона прямо не коментує свою причетність до вибухів у Росії.