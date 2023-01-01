Енергетики спрогнозували, чи можливий в Україні повний блекаут

Атаки армії РФ на енергосистему України теоретично можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність досить низька, повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність», – заявив Кудрицький.

За його словами, енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак армії РФ. Кудрицький вважає, що «російська воєнщина на полі бої з української енергосистемою» мало що може продемонструвати.

«Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють», – додав він.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

У новорічну ніч над Києвом силами ПВО було збито 23 цілі, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.