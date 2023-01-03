«Укренерго»: обмеження споживання не застосовуються до обіду через теплу погоду

Споживання електроенергії в Україні знизилося завдяки теплій погоді, повідомляє «Укренерго» станом на 11 ранку 3 січня.

«Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються», – йдеться в повідомленні.

Натомість увечері компанія прогнозує поступове зростання споживання. Відтак оператор довів до обленерго ліміти споживання на другу половину доби.

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«Ворог знову завдав ударів по енергооб’єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових», – додає «Укренерго».

Оператор просить розумно споживати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами одночасно.

Російські війська вночі проти 2 січня знову атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-131/136. Мер Києва Віталій Кличко тоді повідомив про аварійні відключення в столиці через удари по енергетичній інфраструктурі.