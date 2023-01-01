«Зберегли керованість» – Шмигаль про головні підсумки 2022 року для економіки України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність української економіки до нових викликів у 2023 році.

За його словами, в 2022 році уряду вдалось зберегли керованість економічними та фінансовими процесами, а дві третини всіх бюджетних коштів складає внутрішній ресурс держави.

Водночас Шмигаль відзначив і важливість міжнародної допомоги: «Залучили 31,2 мільярда доларів підтримки від міжнародних партнерів. Насамперед це кошти США, Євросоюзу та МВФ. З них 45% — гранти. Дякую кожній країні та міжнародній інституції за солідарність!»

Голова уряду заявив, що скасовано практично всі перевірки бізнесу, переведено на декларативний принцип більшість дозволів та ліцензій, встановлено ставку єдиного податку на рівні 2%, понад 700 підприємств змогли перемістити виробництво в безпечні регіони.

У межах «зернової ініціативи» Україні вдалося експортувати 15 мільйонів тонн аграрної продукції, через дунайські порти до споживачів доставлено ще 10 мільйонів тонн, вказав Шмигаль.ʼ