«Ця катастрофа принесла певну користь» – CNN про українсько-російську війну

Війна України та Росії, яка у 2023-му триватиме другий рік принесла «певну користь», пише телеканал CNN у статті авторства редактора з міжнародної безпеки Ніка Велша 1 січня.

«Європа знає, що має негайно позбутися залежності від російського газу, а залежності від вуглеводнів загалом у довгостроковій перспективі, оскільки економічна залежність від викопного палива диктаторів не може забезпечити довгострокову стабільність», – ідеться в матеріалі CNN.

Редакція наголошує, що понад 70 років «росіяни та Захід тримали світ у полоні обопільного впевненого знищення». «Це був мир, заснований на страху. Але страх перед Москвою повинен повільно спадати, а разом з цим виникає ризик прорахунку. Це також породжує менш жахливу перспективу: Росія, як і багато автократій до неї, може зникнути, підірвана власною незграбною залежністю від внутрішнього страху», – вказує телеканал CNN.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури та оголосила про окупацію близько 20% міжнародно визнаної території України.