У Львові відзначили 114-у річницю народження лідера ОУН Степана Бандери

Сотні львів’ян зібрались 1 січня біля пам’ятника Степана Бандери, щоб вшанувати 114-у річницю від дня народження провідника Організації українських націоналістів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Цьогоріч, з огляду заходів безпеки, не проводили традиційне віче і ходи. А також організатори маршів у Львові зараз захищають Україну.

Представники влади і громадськість поклали квіти до підніжжя пам’ятника провідникові ОУН, духовенство провело молитву за Україну.

«Зараз в активній фазі російсько-української війни Росія творить черговий міф про Бандеру, ворог зводить все до того, що кожен українець є бандерівець. На жаль, про Бандеру багато людей в Україні не знають, все зводиться до пісні «Батько наш Бандера». Асоціація Бандера і війна активізується в такий момент і Бандера є символом визвольної боротьби, незалежно чи за, чи проти Бандери громадянин», – каже історик, дослідник історії ОУН і УПА Микола Посівнич.

«Ми щороку приходимо 1 січня до пам’ятника Бандері. Хочемо віддати честь українцеві, який є піднесенням душі. Ми шануємо українського героя і його ідеї самостійної України», – говорить подружжя Мирослав і Галина Говорухи.

Після завершення урочистості десятки людей залишились на площі. Вони співали українські пісні, колядки.