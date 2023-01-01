Сили оборони: РФ вперше застосувала для ударів по Україні ракетоносії з Каспію

Під час вчорашнього обстрілу російські війська вперше застосували ракетоносії з Каспію, зазначила в ефірі телемарафону очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти свої запаси. Це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики, на Лівобережжі в тому числі, нам вдається досить вдало», – зазначила Гуменюк.

У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Києві в Голосіївському та Шевченківському районах лунали вибухи.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.