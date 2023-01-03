Російські військові атакували Запоріжжя ракетами, горить обʼєкт інфраструктури – Старух

Російські військові пізно ввечері 3 січня атакували ракетами околиці Запоріжжя, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на обʼєкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби», – вказав чиновник.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, звук прильотів може свідчити про високу ймовірність використання ракет С-300 – це перероблені для використання в режимі «земля – земля» ракети ППО. Їхня точність під час такого використання нижча, максимальна дальність польоту не перевищує 150 кілометрів.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком, а також у перші дні січня здійснювалося майже без ускладнень.