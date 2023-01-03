Кабмін тимчасово скасував аукціони у системі Prozorro

Кабінет міністрів на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування скасував аукціони у системі Prozorro. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на постанову №1495 від 30 грудня 2022 року.

За повідомленням, це рішення пов’язано з тим, що через постійні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів в Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах.

«Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується», – заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Водночас у Prozorro зауважують, що через ситуацію з енергопостачанням вони все частіше отримували звернення від підприємців про неможливість взяти участь в аукціоні через відсутність інтернету, кілька дату проведення аукціонів переносили.

«Однак у нинішніх умовах це не є системним розв’язанням проблеми і призводить до затягування торгів. Відмова від аукціонів – це тимчасове рішення, і ми будемо раді їх повернути, щойно ситуація з нашою енергосистемою буде більш стабільною та прогнозованою», – йдеться у повідомленні.



Проте у Prozorro наголошують, що навіть за відсутності аукціонів у системі і надалі проводитимуться конкурентні закупівлі, що дозволятимуть заощаджувати кошти – система автоматично визначатиме найбільш економічну вигідну пропозицію на основі цін, які надали постачальники під час подачі тендерної пропозиції.

За даними уряду, у 2022 році від початку війни на Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн.