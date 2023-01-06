Шмигаль попереджає про ймовірні аварійні відключення світла

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджає про ймовірне поновлення аварійних відключень електрики.

«Відсьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень», – сказав він під час засідання уряду.

За його словами, впродовж 5 днів нового року війська РФ здійснили дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж, попри це, енергосистема України працює стабільно.

Шмигаль пояснив, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання електроенергії, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Але 5 січня споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.

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Раніше повідомлялося, що завдяки теплій погоді та вихідним новорічні свята пройшли практично без відключень електрики. Компанія «Укренерго» вранці 5 січня повідомила, що споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове похолодання та активізацію роботи бізнесу.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.