«Укренерго» вводить обмеження на денний період через зростання споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове похолодання та активізацію роботи бізнесу, повідомляє компанія «Укренерго» вранці 5 січня.

«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання», – йдеться в заяві оператора.

«Укренерго» додає, що через несприятливі погодні умови у центральній частині України зазнали низки пошкоджень розподільчі мережі. Тривають ремонтні роботи.

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«Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій», – повідомляє компанія.

Вона нагадує рекомендації щодо ощадливого споживання електроенергії, зокрема, користування енергоємними приладами почергово.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.