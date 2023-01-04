Дещо зросла кількість українців, які почуваються готовими до проблем із опаленням – КМІС

Кількість українців, яка почувається підготовленими до можливих проблем із опаленням, зросла в грудні порівняно з вереснем – про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології 4 січня з посиланням на опитування.

За результатами опитування, у вересні 70% учасників опитування вважали, що їхні домівки скоріше або повністю готові до можливих проблем з опаленням узимку. З них лише 24% вважали себе повністю готовими, тоді як 47% були скоріше готовими і стверджують, що «ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки».

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«Станом на грудень 74% респондентів вважали свої домогосподарства готовими до можливих проблем з опаленням узимку, в тому числі з 24% до 34% зросла частка тих, хто вважав їх повністю готовими (вважають себе скоріше готовими, але при цьому вважають, що ще є дещо, що треба зробити – 40%). Частка респондентів, які у вересні вважали свої родини неготовими, становила 24%, у грудні – 21%», – повідомляють соціологи.

КМІС вказує на те, що загалом учасники опитування на заході України вважають себе більш готовими до проблем із теплопостачанням, ніж на сході. Також сільські жителі почуваються впевненіше, ніж містяни: 48% «повністю готових» порівняно з 22%.

Автор пресрелізу, заступник директора КМІС Антон Грушецький, зазначив, що повторне опитування відбулося вже після настання холодів і масштабних ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Відтак більшість учасників опитування вже мали практичний досвід проблем, викликаних пошкодженнями об’єктів енергетики.

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«Поточні показники готовності є досить високими, зважаючи на фактичний рівень проблем в країні, і відображають, з одного боку, високий рівень оптимізму, а з іншого боку – високий рівень адаптивності до мінливих і часто дійсно складних реалій. Така адаптивність є важливою «цеглинкою» у загальній стійкості українського народу і є ще одним свідченням готовності чинити опір агресору і далі», – підсумував Грушецький.

Повторне опитування проводилося з 4 по 27 грудня, в ньому взяли участь 995 респондентів, які живуть в усіх регіонах України, окрім Криму та районів Донбасу, окупованих до 24 лютого.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.