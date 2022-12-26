«Ми мерзнемо, а Європа не дуже»: як зимують жителі регіонів Росії без газу і дров

Російська армія продовжує атакувати інфраструктуру України, залишаючи без тепла та світла міста і села, а російська пропаганда захоплено розповідає, як мерзнуть українці і як без російського газу «замерзає Європа». І в цей час громадяни самої Росії, зокрема і ті, які живуть в багатих на корисні копалини регіонах – досі не мають газу в своїх оселях. А програма догазифікації регонів Росії, започаткована за дорученням Путіна у 2021 році, після початку широкомасштабної війни РФ проти України – застопорилася. У цьому переконалися кореспонденти проєкту Радіо Свобода Север.Реалии.

Рада Федерацій Росії у 2021 році визнала низький рівень газифікації російських регіонів: при середньому показнику в 71% газифікації по країні, яка заробляла на експорті вуглеводнів щодня до $1 мільярда, забезпечення природним газом багатьох областей РФ не дотягували навіть до 20%.

забезпечення природним газом багатьох областей РФ не дотягували навіть до 20%. Алтайський край на початок 2021 року був газифікований лише на 13,1%, повідомляв на засіданні Ради Федерацій Росії голова комітету з економічної політики Андрій Кутєпов.

на початок 2021 року був газифікований повідомляв на засіданні Ради Федерацій Росії голова комітету з економічної політики Андрій Кутєпов. 2021 року на Сахаліні видобули 32,2 млрд куб. м газу. Цього літа, за даними « Сахалінстату», видобуток і продаж газу зросли вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом у минулому. Але за даними на кінець жовтня 2022 року, газифікація області досягла лише 50% . Багато сахалінців, як і жителі інших регіонів Росії, щоб економити електроенергію, самостійно встановлюють будинки газові балони і підключають їх до пічок, у тому числі й у багатоповерхових житлових будинках.

видобули 32,2 млрд куб. м газу. Цього літа, за даними « Сахалінстату», видобуток і продаж газу зросли вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом у минулому. Але за даними на кінець жовтня 2022 року, газифікація області досягла . Багато сахалінців, як і жителі інших регіонів Росії, щоб економити електроенергію, самостійно встановлюють будинки газові балони і підключають їх до пічок, у тому числі й у багатоповерхових житлових будинках. Тож, більшість громадян Росії, які живуть не у великих містах, продовжують опалювати житло дровами або газовими балонами. З початку грудня 2022 року, пишуть Север.Реалии, в Росії фіксується зростання кількості інцидентів, пов'язаних із вибухами газових балонів, зокрема і в багатоквартирних будинках.

в Росії фіксується зростання кількості інцидентів, пов'язаних із вибухами газових балонів, зокрема і в багатоквартирних будинках. 1 червня 2022 року Держдума Росії ухвалила закон, спрямований на підвищення газифікації країни, за одним із положень якого держава зобов'язалася проводити газ безкоштовно до меж земельних ділянок росіян.

ухвалила закон, спрямований на підвищення газифікації країни, за одним із положень якого держава зобов'язалася проводити газ безкоштовно до меж земельних ділянок росіян. Наприкінці серпня 2022 року президент Росії Путін доручив опрацювати додаткові субсидії на обладнання для реалізації програми соціальної газифікації і виділити на це близько 400 млрд рублів на те, щоб газифікувати оселі тих громадян, які не можуть це оплатити.

Кореспонденти проєкту Радіо Свобода Север.Реалии дізнавалися на місцях, як саме реалізується програма газифікації домогосподарств громадян Росії, які живуть із пічним опаленням або ж користуються небезпечним балонним газом.

Через прикордонну Псковську область Росії протягнуті газопроводи до Європи. В області газифіковано 16 муніципалітетів із 26, але і там, де газифікація пройшла, не всі бажаючі змогли до цієї зими мати газ у себе вдома.

«Нам ніяк не можуть дати газ, – пише мешканка села Булиніне газифікованого Великолуцького району Світлана Хабарова на сайті губернатора. – Справа в тому, що ми два місяці тому віддали акт про виконані роботи в «Газпром міжрегіонгаз» і нам ніяк не зроблять документацію. Нам не скласти договір і не опломбувати лічильник. Допоможіть нам, будь ласка, а у нас ще й дитина-інвалід».

Ось ми замерзаємо, а Європа не особливо

«Ми купили котел, провели все до ділянки, здали акт у «Газпром», а вони так і не можуть підготувати нам документи: чи в нашому акті помилки, чи вони його загубили, – розповіла Хабарова кореспонденту Север.Реалії. – Взагалі, спочатку ми мали договір до серпня, але вони сказали, що він продовжується автоматично, ну ось чекаємо тепер, не знаю, що буде. Зараз гріємось тепловими гарматами та конвекторами».

«У нас сплачено 50% за проведення газу територією ділянки – від паркану до будинку, минув рік, а ніхто нічого не робить, ніхто навіть не приходив, – розповідає Ольга, 54-річна підприємниця з Великих Лук Псковської області – Заявку ми подавали у жовтні 2021 року, повністю завершити підключення мали до жовтня 2022 року. Ні до паркану не довели, ні дільницею. Взагалі, додзвонитися до них і щось дізнатися дуже складно. Я разів двісті дзвонила і лише двічі додзвонилася. Запитувала, чи будуть вони щось робити, відповідали: «Так, так, так, чекайте». У цьому жовтні довелося підписати додаткову угоду, що всі роботи будуть завершені до 31 грудня. Але я думаю, що буде ще одна додаткова угода, потім ще одна і так далі. Ми вже не розраховуємо, що цього року вони щось проведуть, хто копатиме в мороз – незрозуміло. Ми, щиро кажучи, живучи в нашій країні, і не розраховували, що це буде швидко»

Ольга з Великих Лук обурюється щодо розцінок на так звану «безкоштовну догазифікацію»:

– У нас будинок далеко від дороги, нарахували 95 тисяч. І так ніхто і не приходив щось робити. Я їм сказала: «Давайте сама проведу, а ви зменшите суму». Мені сказали, що ми можемо зробити самі, але суму ніхто не зменшить, ціна залишиться такою самою.

Нашій країні ніколи не було вигідно займатися своїм народом

Ось ми замерзаємо, а Європа не особливо: по-перше, там клімат м'якший, там немає таких морозів, а по-друге, країна, яка видобуває газ, могла б подбати про своїх громадян. Напевно, їм не вигідно дбати про нас, вигідніше продати газ. Нашій країні ніколи не було вигідно займатися своїм народом. Це, напевно, таке хобі у нашого уряду – займатися будь-ким, тільки не своїми людьми, не внутрішньою політикою держави.

Голова комітету з тарифів та енергетики Великих Лук Олена Пилипенко констатувала, що до кінця 2022 року виконати всі прийняті заявки «Газпром Міжрегіонгаз Псков» не встигне. На сьогодні з громадянами укладено 13 390 договорів (хоча потреба приблизно вдвічі більша), з яких із підведенням газу до кордонів ділянки – виконано 59%, із підключенням будинків – лише 7% договорів.

У Красноярському краї Росії 600 000 чоловік живуть у сільській місцевості, опалюючи свої будинки дровами та вугіллям. Газифікація краю так і не розпочалася, незважаючи на багаторічні обіцянки чиновників та «Газпрому».

Кожен зимовий місяць на опалення будинку в селі йде до семи кубометрів дров за ціною 15-20 тисяч рублів. Середня пенсія у регіоні – 15 тисяч рублів. Саме пенсіонери становлять зараз більшість сільських мешканців.

Ось одна із реальних історій:

Юрію Геннадійовичу 81 рік, його дружина молодша, але теж пенсіонерка. У своєму будинку вони мешкають 25 років і вже не пам'ятають, коли востаннє робили ремонт. Під час розмови з журналістами Север.Реалии господарі туляться до грубки, бо з вікон дме холод.

«За фахом я інженер-геолог, закінчив Томський політехнічний інститут і 28 років пропрацював у геології, розвідував нові нафтові родовища на території Красноярського краю. Жив у Красноярську, на острові Пашенний у нас була трикімнатна квартира. Вітри там дуже сильні, неприємно. Щойно вийшов на пенсію, поїхали сюди до села».

Це, напевно, таке хобі у нашого уряду – займатися будь-ким, тільки не своїми людьми,

Це, напевно, таке хобі у нашого уряду – займатися будь-ким, тільки не своїми людьми,

Щоб у будинку було тепло, подружжю доводиться двічі на день спалювати по два оберемки дров, вранці та ввечері. У сезон потрібно майже 15 кубометрів, що вартує десь 30 000 рублів. Вранці температура в будинку не вища за 12–13 градусів. Доводиться включати саморобний електричний обігрівач, який змушує електролічильник шалено крутитися. Юрій Геннадійович уже підрахував, що у морозний грудень за світло доведеться віддати не менше 1000 рублів.

«Є люди, кому ще важче ніж нам. Ми таки на дві пенсії живемо. А поряд із нами бабуся самотня – 15 000 рублів отримує, що вона собі купить? За квартиру віддай, за світло, за дрова, а жити на що? Так і живемо, в Сибіру – кругом ліс, а ми без дров»

Справді, навіть за високою ціною знайти дрова і привезти їх під дім непросто. Кореспонденти Сибіру. Реалії обдзвонили двадцять оголошень про продаж дров і половині випадків отримав відповідь, що дрова на даний момент закінчилися.

В Росії, яка є одним із найбільших у світі експортерів вуглеводнів уже сьомий рік проходить благодійна акція «Подаруй дрова», яка буквально рятує сотні пенсіонерів, інвалідів та незаможних. Організатори акції, найчастіше – місцеві ЗМІ – публікують на своїх сайтах адреси нужденних та короткий опис їхньої життєвої ситуації. І, якщо знаходяться благодійники, то хтось із тих, хто гостро потребував допомоги, отримує дрова, щоб мати можливість пережити зиму.

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