«Вийшов хліба купити – і вбило». Чому херсонці залишаються на «Острові» під російським вогнем?

Чому в мікрорайоні Корабел у Херсоні склалася загрозлива для місцевих жителів ситуація? Чи реально там відремонтувати комунальну інфраструктуру? Які є потреби в цьому районі та чому деякі жителі відмовляються евакуюватися, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

У мікрорайоні Корабел у Херсоні внаслідок обстрілів російськими військами склалася загрозлива ситуація. У багатьох будинках відсутні електрика, теплопостачання та вода, у деяких – газ, повідомили 26 грудня у Херсонській міській раді. Цей мікрорайон жителі також називають «Островом», він з’єднаний з іншою частиною Херсону двома мостами. У міській раді зазначили, що робота волонтерів у цьому районі стала небезпечною для життя.

внаслідок обстрілів російськими військами склалася загрозлива ситуація. У багатьох будинках відсутні електрика, теплопостачання та вода, у деяких – газ, повідомили 26 грудня у Херсонській міській раді. Цей мікрорайон жителі також називають «Островом», він з’єднаний з іншою частиною Херсону двома мостами. У міській раді зазначили, що робота волонтерів у цьому районі стала небезпечною для життя. Місцева влада закликає жителів Корабельного району Херсону евакуюватися до більш безпечних областей України. З питань евакуації радять звертатися на «гарячу лінію» Херсонської обласної військової адміністрації.

Раніше, 23 грудня, Херсонська міська військова адміністрація повідомила, що через постійні обстріли у місті тимчасово припинили рух громадського транспорту до мікрорайону Корабел.

до мікрорайону Корабел. За даними поліції, у Корабельному районі через російські обстріли отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення подружжя пенсіонерів.

Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова 28 грудня в ефірі телемарафону розповіла, що з мікрорайону Корабел хочуть евакуювати жителів, які залишилися у власних оселях, попри постійні обстріли. Вона повідомила, що до неї надійшли звернення голів райрад, в тому числі Корабельної, з проханням оголосити обов'язкову евакуацію .

Життя без сну

Кореспондент «Новин Приазовʼя» поспілкувався з деякими жителями мікрорайону Корабел – і ось що вони розповіли нам про наслідки обстрілів цієї частини міста.



«23 числа виламало все, балкон розгорнуто взагалі, ми навіть його не чіпали. Ми приїхали сюди, бо з того боку бомблять, постійно під обстрілами ішли сюди. Потім думали піти на другий поверх, на другому поверсі теж все повилітало, зараз син «позашивав». З 7:00 ранку якраз ми не спали всю ніч, ми взагалі не спимо, вже під ранок просто сил не було», – згадала день обстрілів Людмила.

Люди поясняють, чому не хочуть виїжджати.

Пенсія ось у мене, припустимо, 2500, куди можна з нею рухатися?

«Світла, води, тепла немає, люди живуть своїм життям і хочуть далі жити, бо це їхній будинок, вони його покидати не хочуть. Пенсія ось у мене, припустимо, 2500, куди можна з нею рухатися? Тому ми тримаємось свого будинку. Дякуємо людям, які за нас піклуються», – зауважила мешканка «Острова» Тетяна.

«До тижня тому ходили ще спокійно по магазинах, але коли у нас людина загинула біля торговельного центру, ми тепер боїмося ходити між будинками, таксі до нас бояться їздити. Слава Богу, волонтери допомагають хлібом, продуктами, консервацією, крупами – все це нам возять. А ось будматеріалів не вистачає», – повідомила жінка.



Жителі розповідають, що мікрорайон Корабел обстрілюють майже щодня. Останніми днями, кажуть херсонці, через обстріли окупантів є і загиблі, і поранені серед цивільного населення.

У нас тут і повітряної тривоги немає. Якщо навіть стрілятимуть, вдома краще відсидітися, ніж вискакувати та бігти

«Вчора була тиша та сьогодні, а ті дні взагалі бомбили дуже сильно. Вбило хлопця з нашого будинку, він був біля магазину, та ракета летить, з ним були друзі, один впав, іншого поранило, а цьому одразу голову відтяло. Просто мстяться (російські військові – ред.) нам, що Херсон вони захопили, а потім відбили. Вони за Дніпром, там Гола Пристань, у мене дача була, ледве втекли», – згадала жителька Тамара.

«У нас тут немає бомбосховищ. Яке бомбосховищ врятує, якщо тут відстань з лівого берега до правого кілометрів 2-3. У нас тут і повітряної тривоги немає. Якщо навіть стрілятимуть, вдома краще відсидітися, ніж вискакувати та бігти. Буквально позавчора хлопець вийшов по хліб, там його й поховали. Вийшов на 15 хвилин хліба купити», – зазначив місцевий житель Ігор.

Втім, евакуйовуватися місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, поки не збираються. Основна причина – брак коштів та небажання залишати рідний дім.

У пошуках допомоги

Голова одного з ОСББ Корабельного району Херсону Віктор Тоцький розповів, що регулярно звертається до різних органів влади з приводу відновлення комунальної інфраструктури.



«Ми спочатку намагаємося звертатися знизу догори. Звертаємося до Корабельної ради – результату немає, звертаємося на «гарячі лінії» вже до обласної військової адміністрації, до міської ради. Коли результату немає, тоді ми вимушені телефонувати 1545 – на урядову лінію, сподіваючись на те, що хоча б з Києва якось вплинуть на наші місцеві органи самоврядування, й у нас нарешті хоча б електрика з’явиться. Буде електрика, вже буде і вода», – зазначив голова ОСББ.

Також Тоцький розповів, що місцевим не вистачає будівельних матеріалів для усунення наслідків обстрілів.

Після прильоту ця плівка просто вилітає, нам потрібна фанера

«Корабельна районна рада за весь час видали нам балон піни, 100 м кв. плівки та 5 листів фанери 1,5 на 2,5. У нас уже були прильоти безпосередньо по будинку та дуже поряд, нам цього катастрофічно не вистачає. Ми кілька дірок закрили, вікон. Після прильоту ця плівка просто вилітає, нам потрібна фанера. А коли просиш фанери більше, кажуть: «Вибач, ми не можемо, в нас страждає приватний сектор, і він зараз у нас в пріоритеті», – повідомив херсонець.

Що каже влада?

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі «Новинам Приазов’я» розповіла, що у мікрорайоні Корабел працює «Пункт незламності», а незабаром відкриють ще один.



«Пункти незламності» у нас переважно утворюються в освітніх закладах, і ми зважаємо, де у нас є свої пункти опалення. Тобто «Острів» – це трошки інша складова, там опалення здійснюється за підтримки роботи генератора. У нас заплановано та зараз практично на виході ще один пункт обігріву», – зазначила очільниця.



Вона повідомила, що в «Пункті незламності» місцеві жителі можуть отримати гуманітарну допомогу. Ситуацію на «Острові» вона назвала напруженою.

Ситуація там дуже напружена, часто відмовляються їздити автобуси

«Цей район у нас постійно під обстрілами, ситуація там дуже напружена, часто відмовляються їздити автобуси. Я особисто була в суботу у цьому «Пункті незламності», та тільки вийшла звідти, як буквально через 10 хв автівка, якою я їхала, підстрибнула від вибуху, не знали, куди бігти. При мені 2 автобуси зупинилися, теж підстрибнули, двері відчинилися та люди в розсипну бігли, падали. Тобто ситуація була дуже жахлива. Це відбувається постійно. І настільки це несподівано: міномети, «Гради» й артилерія, що ти не можеш відреагувати ні на мить», – пояснила Лугова.

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації також зазначила, що підстанція, яка забезпечувала теплопостачання всього мікрорайону Корабел, була обстріляна та поки що не було можливості її відремонтувати.



«Вона знаходиться саме на суднобудівному заводі, підкачку води треба робити з Дніпра – повністю обстрілюється ця територія. Тому було засідання комісії з надзвичайних ситуацій Херсонської міської ради та ухвалене рішення, що єдиний шлях – це злити воду з системи опалення», – сказала вона.

Тільки з’явиться момент, що ворог припинить обстрілювати цей регіон і буде можливість у спеціалістів вийти відремонтувати цю підстанцію, то повністю наповниться система водопостачання й обігрів піде в домівки», – запевнила посадовиця.



Лугова знову закликала жителів «Острова» евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Вони за дверима стоять і говорять, що ми нікуди не виїдемо, принесіть нам допомогу гуманітарну

«Є евакуаційні автобуси, будь ласка, виїжджайте. Але дуже часто люди навіть не хотіли відчиняти двері, от вони за дверима стоять і говорять, що ми нікуди не виїдемо, принесіть нам допомогу гуманітарну. Евакуюємо 31 людину – це маломобільні, лежачі люди, які рахуються саме в територіальному центрі підтримки соціально незахищених верств населення, які створені при районних радах», – повідомила Лугова.

«Таких хворих – 200, і лише 31 людина дала згоду на евакуацію. Їх вивозять у м. Коростень. Є домовленості, цих людей приймуть, будуть піклуватися, доглядати за ними. Пропонується людям їхати у м. Хмельницький, де людей розселять, дадуть допомогу, де гарантують 5-разове харчування. Тобто людям пояснюють, що ви не кинуті напризволяще», – наголосила очільниця.

Російська влада у вересні оголосила про анексію окупованих територій чотирьох українських областей: Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Україна та Захід засудили цю спробу анексії.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.

Проте лівобережжя Херсонщини все ще перебуває під контролем російських військ.