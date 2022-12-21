«Рублі завозять тоннами». В окупації на півдні України оголосили про «заборону гривні»

Чи можуть жителі окупованої частини півдня України досі розраховуватися у гривнях? Як окупанти намагаються розповсюджувати російські рублі? Чи зможуть вони остаточно вилучити з обігу гривню з 1 січня, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо 6 грудня заявив, що з 1 січня 2023 року обіг гривні у регіоні припиниться . Про це повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали. При цьому, за словами Сальдо, можливість обміняти гривні у відділеннях банків начебто збережеться.

6 грудня заявив, що з 1 січня 2023 року . Про це повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали. При цьому, за словами Сальдо, можливість обміняти гривні у відділеннях банків начебто збережеться. Таким чином з 1 січня 2023 року розрахуватися у магазині або сплатити за послуги можна буде тільки в російських рублях. Так само здійснюватимуться розрахунки за житлово-комунальні послуги, а також інші «платежі та збори». Жителі, які мають готівкові заощадження у гривнях, після 1 січня 2023 року зможуть обміняти їх на російські рублі у відділеннях банків, які працюють на окупованій частині Херсонщини, стверджує Сальдо.

Аналогічну заяву опублікувала окупаційна влада Маріуполя, посилаючись на фінансову установу незаконного збройного угруповання «ДНР».

Скадовськ: «гривня витісняється»

Мер Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що на сьогодні ще можна розрахуватися у гривнях готівкою, а провести розрахунок у безготівковій формі «дуже складно».

Якщо буде повідомлення, що магазин торгує за гривні без готівки, до них виникнуть питання з боку окупаційної адміністрації

«Розрахуватися гривнями безготівково майже неможливо, оскільки вилучені всі термінали з магазинів. Якщо буде повідомлення, що магазин торгує за гривні без готівки, до них виникнуть питання з боку окупаційної адміністрації. Тому гривня витісняється, й основною валютою на сьогодні поступово стає рубль», – повідомив посадовець.

Він також розповів, де та за яким курсом обмінюють гривні на рублі в окупованому Скадовську.

«Офіційний курс – 1,25. Дехто говорить, що зараз, оскільки безготівковими важко розрахуватися, то курс менший. За готівку, напевне, плюс-мінус такий курс, як декларується. Один банк вони відкрили, я не знаю, як він називається, на базі нашого «Ощадбанку». Тобто це невеликий банк, наскільки мені відомо, але він надає послуги, люди можуть взяти рублі. Переважно поповнення відбувається готівковим рублем, його завозять практично тоннами, тому що видають всі соцвиплати, зарплати бюджетникам готівкою», – пояснив Яковлєв.

За його словами, рівень цін на продукти та різноманітні товари вищий, ніж на підконтрольній владі України території.

«Постачання відбуваються з Росії, Криму. Зрозуміло, що правобережжя закрите, звідки надходило багато продуктів. М'ясо коштує 400 грн за 1 кг, я знаю, по будівельних матеріалах дуже високі ціни. Той самий цемент – 200 грн за мішок, мішок шпаклівки – 400 грн. Ціни дуже високі, на наше сприйняття – це просто захмарні ціни. Там такі економічні реалії створені, що люди змушені купляти за такими цінами», – зауважив мер.

Яковлєв додав, що російські окупаційні сили продовжують чинити тиск на місцевих підприємців, щоб вони відмовлялися від розрахунків у гривні та повністю переходили на російську валюту.

«Примус до «русского мира»

Політолог із Херсону Дементій Білий, який перебував у місті протягом окупації, розповів, що рублі не були популярною валютою у регіоні «жодного дня».

Іноді друкували прізвища тих людей, хто відмовився брати рубль. Примушували вибачатися та навіть погрожували

«Це був один із інструментів поглинання Херсонщини та примушування увійти до російського світу – «русского мира». Я постійно пригадую, як цей рубль примушували брати в обіг, коли ходили по ринках якісь патрулі та перевіряли, як торговці беруть рубль при розрахунку чи не беруть. І навіть іноді друкували прізвища тих людей, хто відмовився брати рубль. Примушували вибачатися та навіть погрожували, що будуть записувати відео з ними, а потім робити адміністративні тиски», – повідомив політолог.

Він каже, що херсонці намагалися позбуватися російських рублів.

«Не купувати за нього, не продавати. Херсонці, які були вимушені брати пенсії, соціальні виплати чи зарплату в російських рублях, коли вони працювали на комунальних підприємствах або на інших, що вони робили? Вони йшли до «мінял», продавали рублі. Тобто намагалися рублів позбутися й отримати гривню. Бо гривня ходила всюди, крім деяких магазинів», – розповів Білий.

Політолог наголосив, що російські окупаційні сили намагаються поширювати рублі на лівобережній Херсонщині шляхом тиску та залякувань. Місцеві жителі користуються нею вимушено.

«Я знаю, що зараз на чорному ринку на лівому березі ще можна поміняти гривню на рубль. І деякі торговці ще беруть гривню, але все менше і менше, бо це вже карна відповідальність. Якщо російська окупаційна влада буде примушувати та буде терор для тих, хто відмовляється користуватися рублем, то, звісно, рубль буде поширюватись і далі. Але він поширюється тільки через тиск, терор, залякування та погрози», – наголосив експерт.

З огляду на бойові дії та окупацію частини Херсонщини російськими військами, редакція не має змоги оперативно перевірити цю інформацію із незалежних джерел.

На Запоріжжі зберігають українську валюту

Мер Мелітополя Іван Федоров 12 грудня під час брифінгу повідомив, що окупанти у місті змушують жителів обмінювати гривні на рублі, при цьому їхній «банк» подекуди видає людям фальшиві гроші або купюри застарілого зразка.



Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофєєв у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що жителі міста переважно намагаються зберегти українські гривні.

В когось є якісь там запаси рубля, його намагаються використати, бо всі очікують ЗСУ

«Зараз ми бачимо, що навіть на ринках Мелітополя продавці просять користуватися гривнею, аніж рублем. Тому що всі пам’ятають, як то було в Херсоні, що вмить всі рублі перетворилися на фантики. Тому гривня якнайбільше заохочується для того, щоб розраховувалися, та люди поки намагаються, якщо в когось є якісь там запаси рубля, навпаки, його намагаються використати, бо всі очікують ЗСУ», – запевнив політик.



Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що жителі цього міста також намагаються використовувати гривні.



«Центр ухвалення рішень у Бердянську серед людей – це центральний ринок, який сьогодні переважно торгує в гривні. Я бачив, що люди, які займаються продажем свого майна, іграшок дитячих або якихось гаджетів, одягу, взуття з рук в руки, так би мовити, переважно також продають все в гривнях. Є ціни в рублях, але вже на переконання людини вона встановлює свій умовний курс, але розуміємо, що гривня нікуди не поділася», – зазначив посадовець.

Дудукалов запевнив, що на сьогодні у Бердянську гривня «перемагає».



«Я все більше і більше спостерігаю людей, які займаються на відносно професійній основі якоюсь торгівлею, то в них є навіть прейскурант, який виставляють у соціальній мережі чи діляться ним у чатах, у прейскуранті є три колонки, три вартості одного товару: в гривнях, в рублях, в гривнях на картку. Тобто гривня залишилась, вона є, буде. Та ми розуміємо, що люди чекають на деокупацію. А що вони потім будуть робити з рублями, це питання», – зауважив він.



Він додав, що безготівкові операції у гривнях зараз найстабільніший вид фінансових розрахунків.



«Звісно, це дуже допомагає триматися гривні на плаву в окупації. Можна сказати, це такий острівець стабільності для нашої валюти – отримання людьми грошей на картку. За безготівкову і ціни нижчі, і взагалі виходить так, що тримати гроші на картці безпечніше, з точки зору людської загальної безпеки», – зазначив посадовець.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, в тому числі Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.