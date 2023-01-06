Резніков оприлюднив нові дані про число ракет, які залишилися у Росії

Росія вичерпала понад 80% свого арсеналу стратегічних ракет, але зберігає значну частину тактичних ракет, серед яких найбільше С-300 (частину з цих ракет російські військові використовують не за прямим призначенням – не як засіб ППО, а як засіб ураження наземних цілей – ред.). Такі дані оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Формула миру: ракетна міць «другої армії світу» обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української ППО», – написав Резніков у твітері.

Також міністр оборони України вказує, що в Росії близький до вичерпання арсенал іранських дронів – їх залишилося 90 з 750 поставлених.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі 10 жовтня. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії, але повного блекатуту наразі вдається уникати.