Ракетний удар 29 грудня: у Києві померла постраждала жінка – Кличко

Ще одна постраждала внаслідок ракетного удару по Києву померла в лікарні, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року», – заявив Кличко.

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Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Тоді міська влада столиці повідомила про трьох постраждалих.