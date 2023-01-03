Краматорськ знову атакували ракетами, є поранений – влада

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про ракетний удар по Краматорську на Донеччині.



«Краматорськ. Ракетний удар по місту. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці», – написав він у телеграмі.



Інформація уточнюється.



Також про ракетний удар по Краматорську і пораненого внаслідок цієї атаки повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко.



Вночі 3 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. За даними мера міста, внаслідок обстрілу пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних, поранено людину.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.