Ракетний удар по Дружківці: в ОП уточнили наслідки атаки

Через російський ракетний удар по Дружківці на Донеччині загинула людина, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«По Дружківці завдали два удари з ракетного комплексу «Іскандер», пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одна поранена», – сказав Тимошенко у відео, опублікованому в телеграмі.

Увечері 2 січня російські військові завдали двох ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області. За даними заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, одна ракета вдарила по центру міста. Повідомлялося про двох поранених.

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Хокейний клуб «Донбас», який є восьмиразовим чемпіоном України, повідомив, що в результаті ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену «Альтаїр». За повідомленням, це «вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту «Дружба» у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер «Альтаїр».