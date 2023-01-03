Кулеба запросив тих, хто за «спорт поза політикою», відвідати льодову арену у Дружківці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив спортивних функціонерів, які виступають за «спорт поза політикою», відвідати льодову арену у Дружківці.



«Я запрошую всіх спортивних функціонерів, які хочуть дозволити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях, бо, як то кажуть, «спорт поза політикою», відвідати зруйновану «політично нейтральним» обстрілом Росії льодову арену «Альтаїр» у Дружківці», – написав він у твіттері.

Увечері 2 січня російські військові завдали двох ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області. За даними заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, одна ракета вдарила по центру міста.

Хокейний клуб «Донбас», який є восьмиразовим чемпіоном України, повідомив, що в результаті ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену «Альтаїр». За повідомленням, це «вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту «Дружба» у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер «Альтаїр».

За даними глави МЗС, через російську агресію загинули 184 українських спортсмени.