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«Усі їхні прапори – у плямах крові»: Зеленський просить МОК не допускати спортсменів РФ до змагань 

«Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що провів розмову із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом щодо неможливості допуску російських спортсменів до міжнародних змагань з огляду на розв’язану Росією війну проти України.

«Принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими. Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни», – сказав Зеленський.

Він додав: «Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик… Вісім років йому було... Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові».

Яку відповідь з цього приводу озвучив Зеленському сам Томас Бах не повідомляється. Минулого тижня Бах висловлювався за допуск спортсменів із Росії та Білорусі до Оліймпійських ігор у Парижі 2024 року.

У понеділок видання The Wall Street Journal повідомило, що Олімпійський та паралімпійський комітет США також підтримав ідею допустити російських та білоруських спортсменів до участі у наступній літній Олімпіаді, якщо вони виступатимуть під нейтральним прапором.

9 грудня Міжнародний олімпійський комітет на саміті у Лозанні залишив у силі санкції проти Росії та Білорусь, введені після початку військового вторгнення в Україну. У декларації МОК йдеться, що влада Росії та Білорусі своїми діями в Україні порушила, зокрема, і Олімпійську хартію, тому ці країни не повинні бути представлені на міжнародних змаганнях. Національним олімпійським комітетам Росії та Білорусі заборонено організовувати міжнародні спортивні події або брати участь у них. На спортивних заходах виключено появу прапорів цих країн та виконання їхніх гімнів.

Незабаром після початку російського вторгнення в Україну МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти виступати у змаганнях російським та білоруським спортсменам, а також офіційним особам. Більшість спортивних федерацій та асоціацій підтримали ці рекомендації.

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