«Усі їхні прапори – у плямах крові»: Зеленський просить МОК не допускати спортсменів РФ до змагань 

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що провів розмову із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом щодо неможливості допуску російських спортсменів до міжнародних змагань з огляду на розв’язану Росією війну проти України.

«Принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими. Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни», – сказав Зеленський.

Він додав: «Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик… Вісім років йому було... Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові».

Яку відповідь з цього приводу озвучив Зеленському сам Томас Бах не повідомляється. Минулого тижня Бах висловлювався за допуск спортсменів із Росії та Білорусі до Оліймпійських ігор у Парижі 2024 року.

У понеділок видання The Wall Street Journal повідомило, що Олімпійський та паралімпійський комітет США також підтримав ідею допустити російських та білоруських спортсменів до участі у наступній літній Олімпіаді, якщо вони виступатимуть під нейтральним прапором.

9 грудня Міжнародний олімпійський комітет на саміті у Лозанні залишив у силі санкції проти Росії та Білорусь, введені після початку військового вторгнення в Україну. У декларації МОК йдеться, що влада Росії та Білорусі своїми діями в Україні порушила, зокрема, і Олімпійську хартію, тому ці країни не повинні бути представлені на міжнародних змаганнях. Національним олімпійським комітетам Росії та Білорусі заборонено організовувати міжнародні спортивні події або брати участь у них. На спортивних заходах виключено появу прапорів цих країн та виконання їхніх гімнів.

Незабаром після початку російського вторгнення в Україну МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти виступати у змаганнях російським та білоруським спортсменам, а також офіційним особам. Більшість спортивних федерацій та асоціацій підтримали ці рекомендації.