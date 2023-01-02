Російські військові знищили арену восьмиразових чемпіонів України – ХК «Донбас»

Увечері 2 січня російські військові завдали двох ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області. Одна ракета вдарила по центру міста, звідти повідомляють про двох поранених, інша ракета поцілила в село Яковлівка, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

«В результаті ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену «Альтаїр». Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу «Донбас» з 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки», – ідеться в повідомленні на сайті хокейного клубу «Донбас».

За повідомленням, це «вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту «Дружба» у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер «Альтаїр».

Хокейний клуб «Донбас» є восьмиразовим чемпіоном України. Вперше «Донбас» виграв чемпіонат у 2011 році.