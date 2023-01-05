Чим загрожує Україні фрегат РФ із гіперзвуковими ракетами «Циркон»? Відповідаємо

Президент Росії Володимир Путін відправив фрегат ВМС РФ «Адмірал Горшков» у «далекий похід». Судно, як заявив його командир, завантажено кількома видами озброєння. Серед нього і «Циркон» – розрекламована агресором гіперзвукова ракета, яку нібито не здатне перехопити жодне ППО та ПРО, з категорії «аналогів немає».
Ця новина спричинила занепокоєння, цілком зрозуміле. Тим більше, не минулось без загрозливих натяків. Чи становить небезпеку для України фрегат із заявленими «Цирконами» – розібралося Радіо Донбас.Реалії.
«Адмірал Горшков» і «Циркон»: що сталося
У середу, 4 січня, Путін відправив у «дальній похід» фрегат ВМС РФ «Адмірал Горшков». З цього приводу у Сєвєроморську на Кольському півострові (там розташована база Сєвєрного флоту ВМФ РФ – ред.) була організована урочиста церемонія. Керував нею – онлайн – президент Росії.
Командир корабля Ігор Крохмаль заявив, що на корабель завантажили (без уточнення кількості):
- ракети «Циркон»;
- ракети «Калібр»;
- засоби ППО;
- засоби торпедного озброєння;
- артилерія.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запевнив, нібито «Циркони» є недосяжними для будь-яких систем ППО та ПРО. Він анонсував, що фрегат вирушить до Атлантичного та Індійського океанів, а також зайде у Середземне море.
За словами Шойгу, однією з задач екіпажу буде – після навчань та тренувань – відпрацювати «застосування гіперзвукової зброї та крилатих ракет великої дальності в різних умовах обстановки». А основні зусилля під час походу «Адмірал Горшков» зосередить на «протидії загрозам Росії, на спільному з дружніми країнами підтримці регіонального миру та стабільності».
Що відомо про «Циркон»
Гіперзвукова ракета «Циркон» заявлена Росією як новітнє озброєння, якому «аналогів немає». Перший пуск, за офіційною інформацією, було зроблено у жовтні 2020 року, а випробувальних пусків – загалом менше десятка.
Ось що заявляє про ракету агресор:
- гіперзвукова протикорабельна крилата ракета, призначена для ураження кораблів та наземних об’єктів;
- має повітряно-ракетний двигун і здатна маневрувати;
- вага бойової частини – 300-400 кг;
- дальність польоту – до 1000 км;
- розвиває швидкість до 9 Маха (близько 2,7 км/с) (власне, тому її і називають гіперзвуковою);
- «Циркон» не здатні перехопити будь-які системи ППО та ПРО.
Але експерти ставляться до заявлених характеристик «Цирконів» зі значним скепсисом. Почалося все ще від урочистої презентації ракети – це зробив сам Путін у посланні до Федеральних зборів-2019. На ній показали ролик, де для ілюстрації «Циркона» було використане зображення американської гіперзвукової ракети Boeing X-51_Waverider.
Це спричинило шквал кпинів, мемів та сумнівів, чи «Циркон» взагалі існує. Наступні відео з випробуваннями теж не були надто переконливими, але вже з інших. Приміром, на них не показаний момент влучання чи його результат.
Експерти спеціалізованого українського видання Defence Express, проаналізувавши їх та наявну інформацію, дійшли, зокрема, до такого висновку – швидкість ракети на термінальній ділянці значно менша заявленої. «Циркон» змогла зафіксувати звичайна камера, та ще й на трьох кадрах, а це було б неможливо за швидкості до 9 Маха. А її дальність оцінюють у 600 км. Але, фактично, жодні заявлені дані Росії по цій ракеті є непідтвердженими.
Є питання і до кількості «Цирконів». Ще на початку жовтня 2022 року – тобто лише три місяці тому – Шойгу сподівався, що «найближчим часом завершаться всі ці роботи і ракета буде поставлена на озброєння». Серійне виробництво «Цирконів» неодноразово переносили ще з 2017 року, і досі не розпочали. А враховуючи потужні санкції, можливості з їхнього виробництва у агресора ще більше скоротилися.
Чим загрожує «Адмірал Горшков» з «Цирконами»
Військовий оглядач порталу Defence Express Олег Катков впевнений – «далекий похід» фрегата з «Цирконами» загрози для України не несе. В ефірі Радіо Донбас.Реалії він навів такі аргументи:
– «Адмірал Горшков» не може зайти у Чорне море, тому що Босфорська протока заблокована Туреччиною для проходу військових кораблів військового призначення в обидві сторони. РФ не може ні вивести з Чорного моря свої наявні кораблі, ні завести нові.
– Фрегат не зможе здійснити пуск із Середземного моря, бо ці ракети летітимуть над територією країни НАТО – Туреччиною. Так Путін не наважиться ризикнути.
– Сумнівно, що Росія змогла зробити необхідну кількість «Цирконів», щоб завантажити «Адмірал Горшков», не кажучи про об'єктивні сумніви в правдивості заявлених характеристик ракети.
– Судячи з оголошеного Шойгу списку акваторій, можна припустити, що фрегат зайде до бази РФ у сирійський Тартус, а звідти – до Ірану, де здійснить спільні маневри з іранськими кораблями.
Схоже, «далекий похід» «Адмірал Горшков» і загрозливі заяви, якими військово-політичне керівництво Росії приправило його початок – чергова спроба залякування і шантажу, але не більше. Цю версію робить ще більш переконливою раптове доручення Путіна Шойгу– навіть не пропозиція Україні – встановити різдв'яне перемир'я на фронті. Хоча ще 14 грудня у Кремлі заявляли, що припинення вогню на майбутні свята – Нового року та Різдва – не стоїть на їхньому порядку денному.
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