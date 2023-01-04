По состоянию на 4 января Минобороны России признает уже 89 погибших военных в Макеевке. По данным украинской стороны, их – несколько сотен.

Удар Украины по расположению российских войск в оккупированной Макеевке в ночь на 1 января стал настолько резонансным событием как для Украины, так и для России, что сразу оброс множеством деталей, иногда неподтвержденных. Радио Донбасс.Реалии поможет навести порядок в этом потоке.

Что точно известно об ударе в Макеевке

Удар по расположению российских войск в оккупированной Макеевке под Донецком был нанесен в новогоднюю ночь. Это ПТУ №19, оно расположено здесь:

От линии соприкосновения точка удара находится на расстоянии около 14 километров.

2 января удар признал Генштаб ВСУ.

О том, что это был выстрел РСЗО HIMARS, говорит Минобороны России. Украина об оружии, которое использовалось, не сообщала.

МО РФ заявляет, что уничтожило установку ответным огнем. Такое там говорят не впервые, но ни одного фото уничтоженных HIMARS до сих пор от России не появлялось.

Момент удара из макеевской квартиры:

Потери России в Макеевке

Управление страткоммуникаций ВСУ заявляет об около 400 погибших. Генштаб украинской армии по состоянию на 2 января говорит об уничтожении и повреждении 10-ти единиц техники, потери в живой силе уточняются. Вероятнее всего, украинская сторона пока может оценить только количество военных в казарме до удара и масштаб разрушений после, так как разбор завалов еще продолжается.

Также оценивали потери некоторые российские военные тг-каналы («Царьград» писал о сотнях погибших, «Оперативные сводки» о 500-та; «военкоры» Александр Сладков и Борис Рожин, не указывая цифр, говорят, что потери велики).

Минобороны России сейчас признало 89 погибших. При этом российские военные не скрывали масштаб разрушений. Место много снимали и публиковали.

Разбор завалов:

Масштаб разрушений:

Британская разведка полагает, что в подвалах ПТУ размещались боеприпасы, которые сдетонировали – этим и объясняются разрушения.

О боеприпасах на складе пишет и российский пропагандист, бывший главарь боевиков группировки «ДНР» Игорь Гиркин. По его словам, уничтожена и «практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки».

Родственники военных рассказали проекту Радио Свобода Север.Реалии, что в училище разместили 44-й и 45-й танковые полки. Это части второй танковой армии Сухопутных войск РФ со штабом в Самаре.

Также в российской Самаре прошел митинг, и на нем выступила жена командующего второй армией Екатерина Колотовкина, которая подтвердила, что удар нанесен по 44-му полку. Ее цитируют российские СМИ.

Что российские военные рассказали женам об ударе в Макеевке

Из интервью Север.Реалии:

– Он чудом выжил, успел выбежать из ПТУ, когда туда уже первый снаряд попал. Кругом мясо, мясо и кровь – повторял как заведенный. Всего слышал четыре удара. Он сам не понимает, как успел [выбежать], многие ребята из его полка погибли, он до сих пор не знает про некоторых – погибли или нет. Муж сказал, что раненых увезли в Ростовскую область, в госпиталь.

– Вроде как в училище, если не считать их взвод, было человек 400. Погибли большинство, поэтому я лично не понимаю, почему говорят про 63. Мы говорили утром 2-го, еще продолжали работы

Третья собеседница, муж которой служит в 45-м полку, связь с ним потеряла.

Изданию «Важные истории» жена мобилизованного рассказала, что мужу удалось выбежать из здания после того, как туда попал первый снаряд, а всего попаданий было четыре. Как и Колотовкина, она заявила, что в ПТУ находились военнослужащие из двух полков, 44-го и 45-го.

Реакция в России

Критики. Многие лидеры мнения в России позволили себе критику военного командования. Пожалуй, самым разошедшимся был в эти дни комментарий пропагандистки Маргариты Симоньян, которая призвала наказать виновных в гибели российских военных.

Все, кто транслировал в дальнейшем эту точку зрения, критиковали власть за размещение военных на поверхности, а не под землей.

Андрей Медведев – бывший сотрудник ВГТРК, а сейчас депутат Московской городской думы – написал, что «у каждого ЧП есть имя, фамилия, отчество и должность. Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу».

Разгонял критику и популярный пророссийский военный канал «Рыбарь»: «Вина в трагедии лежит на командовании 1 АК НМ ДНР — к сожалению, после гибели генерала Романа Кутузова в командовании объединения стали пренебрегать здравым смыслом и развединформацией в угоду некой военной науке и целесообразности».

Критика командования пошла через всю сеть военных телеграм-каналов. В этом же лагере – Игорь Гиркин, Александр Коц и многие другие.

Оправдатели. Российский военный блогер Дмитрий Поддубный написал, что данные о «располагах» могут сдавать местные, ведь о них знает весь город. «Только подвалы, только бетонные укрепления», – написал он. А затем взялся заверять, что Россия эффективно наносит удары по расположениям украинских военных.

Эту тему продолжил журналист ВГТРК Александр Сладков, который давно работает в Донецке – намекнув, что якобы в ответ российская армия нанесла удар по Ледовой арене в Дружковке, а внутри «матрасы, матрасы» – то есть якобы расположение личного состава. «Противник тоже делает трагические шаги. Мы реагируем моментально. Это признак нашего военного профессионализма», – написал он.

Журналист Донбасс.Реалии снимал арену после удара: на самом деле, там был склад гуманитарной помощи: генераторы, вода и да, матрасы, только на них никто не спал.

Яростные защитники. Один из самых популярных пропагандистов на российском ТВ Владимир Соловьев пригрозил ответственностью в 15 лет тюрьмы за разглашение потерь и заверил, что цифра в 500 человек «это вброс и х..ень».

К оппонентам критиков относится, к примеру, пропагандистский провоенный ресурс «Русская весна», который обвинял критиков в работе на основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина.

Официальная позиция Минобороны России звучит так: виновны военные, так как они использовали мобильные телефоны.

А упомянутая выше жена командующего второй танковой армией Екатерина Колотовкина на митинге в Самаре говорила самарцам, что против России сплотился весь Запад, «чтобы уничтожить, нас и наших детей». Ее муж не командовал 44-м полком, но она заявила, что впервые за время «СВО» попросила его «отомстить за слезы матерей».

Взгляд со стороны. Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что критикуют российское командование в основном блогеры, связанные с «ЧВК Вагнера».

Также ISW обращает внимание, что Кремль пытается переложить ответственность за потери на группировку «ДНР», которая недооценила безопастностную обстановку, и самих мобилизованных, которые якобы навели РСЗО на работающие мобильные телефоны.

Группировка «ДНР», в свою очередь, называет виновными просто самих мобилизованных: «Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов».

Истории, у которых нет подтверджения

После удара по макеевскому расположению широко разошлась информация о том, что в ПТУ отмечали Новый год посторонние, не расквартированные там, военные, именно поэтому потери так велики. Эта реплика взялась из телеграм-канала Alex Parker и ничем больше не подтверждена.

Военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео пуска ракет из HIMARS, подписав его как новогодний подарок оккупантам – но нет оснований считать, что это пуск той самой ракеты.

Кстати, кроме заявления о том, что уничтожена ответным огнем установка, стрелявшая по Макеевке, Минобороны России уверяет, что разбило еще четыре других «хаймарса» возле Дружковки. Ни один из них, как и все предыдущие «десятки» потерь этих РСЗО, не показали.

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