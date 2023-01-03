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Число загиблих у Макіївці російських військових зросло до 89 – Міноборони Росії

Представник Міноборони РФ стверджує, що удар завдано з систем HIMARS.

Російське військове відомство оновило дані про число загиблих унаслідок удару ЗСУ по місцю розташування російських військових у Макіївці на окупованій Донеччині. За оновленими даними, які оприлюднило російське державне інформаційне агентство «РИА Новости», загинули 89 осіб із числа розміщених у ПТУ №19.

Про удар по Макіївці першими повідомили російські пропагандистські канали. Зокрема, російський провоєнний канал «Царьград» повідомив, що в місцевих чатах кількість загиблих оцінюють «сотнями людей». Проросійський канал «Оперативные сводки» повідомив про 500 загиблих.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 1 січня повідомило про кілька сотень загиблих російських військових в Макіївці. За даними управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19, у результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці», загинули 400 людей.

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