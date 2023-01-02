Удар ЗСУ по окупантах у Макіївці: який це знак для російських військ на Донбасі?

Макіївка: удар по ПТУ з мобілізованими росіянами

ЗСУ завдали удару по концентрації особового складу і техніки російських окупаційних військ у Макіївці на Донеччині.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили про 400 убитих і 300 поранених російських солдатів. Міноборони ж Росії під час щоденного брифінгу підтвердило інформацію про ракетний удар по Макіївці, однак там стверджують: загинуло 63 російські військовослужбовці.

Чим ЗСУ завдали такого потужного удару? І що це означає для російських військ на Донбасі?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Нетаньягу не дасть Зеленському ППО?

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вели переговори про обмін протиповітряної оборони на голосування України в ООН, але не домовилися. Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на джерела.

Нетаньягу просив Зеленського проголосувати проти резолюції Генасамблеї ООН щодо Ізраїлю.

Чи можливо змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні та що заважає налагодити відносини двох країн?

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