Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження противника в Макіївці і повідомив попередні втрати

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження російських військових в окупованій Макіївці на Донеччині.



За попередніми даними, в Макіївці знищено та пошкоджено до 10 одиниць російської військової техніки.



«31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються», – повідомляє у фейсбуці український Генштаб.

Раніше російські канали заявили про удар по Макіївці 31 грудня, повідомляючи про «сотні загиблих». Російський військовий блогер Борис Рожин, який висвітлює війну, повідомив у телеграмі, що станом на вечір 1 січня «завали ще розбирають». Після резонансу Міноборони РФ підтвердило удар у Макіївці, назвавши значно меншу кількість загиблих – 63 військових.

Також Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 1 січня повідомило про кілька сотень загиблих російських військових в Макіївці. За даними управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19, у результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці», загинули 400 людей.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 107 440 військових.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.