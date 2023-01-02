Контроль ЗСУ над трасою P66 може підірвати російську оборону Кремінної – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії прокоментувала бої в районі міста Кремінна Луганської області. Зокрема, звіт, який цитує Міністерство оборони країни, стосується контролю над автошляхом регіонального значення Р66, який проходить через територію Луганщини.

«Р66 є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії», – йдеться в зведенні.

При цьому Збройні сили України перешкоджають використанню траси російськими військовими з жовтня.

«Але, якби Україна змогла закріпитися на автошляху, це, ймовірно, ще більше підірвало б оборону Кремінної Росією», – вважають у британському відомстві.

Протягом останнього тижня деякі експерти заявляли про нібито прорив Збройних сил України біля Кремінної. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заперечує це, хоча повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

31 грудня голова Луганської області Сергій Гайдай вказав на стратегічну важливість деокупації Кремінної, в тому числі для звільнення інших великих міст Луганщини – Сєвєродонецька та Лисичанська.