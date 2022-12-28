ЗСУ про Кремінну: про «суттєвий результат» повідомимо, чекайте офіційних даних

У Збройних сил України просять чекати «офіційних повідомлень» щодо ситуації біля Кремінної і обіцяють повідомити, коли там буде «суттєвий результат» – так

речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий відреагував на публікацію видання New York Times.



«New York Times дуже авторитетне видання, у них, напевно, хороші джерела. Проте на цьому напрямку триває деякий час потужна робота наших підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов’язково повідомимо про це громадськість. Поки що ж треба запастися терпінням і чекати на офіційні повідомлення», – сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.



«Це традиційна для них практика після серії поразок, яких вони зазнали в Україні. У них пропала ця бровада і вони розуміють, що може бути несприятливий для них військовий результат, вони переміщують свої командні та логістичні пункти», – сказав Череватий, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що російське військове керівництво вирішило переміститися з Кремінної до Рубіжного.

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Раніше американське видання New York Timesа повідомило, що українські військові наближаються до звільнення Кремінної.

Протягом останнього тижня деякі експерти заявляли про нібито прорив Збройних сил України біля Кремінної. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заперечує це, хоча повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.



Напередодні у вечірньому зверненні, говорячи про ситуацію на фронті, президент Володимир Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Російські війська окупували Кремінну на Луганщині у квітні.