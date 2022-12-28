У розвідці Британії пояснили, чому Кремінна важлива для Росії

Останніми днями Росія посилила сектор біля Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку українських сил, зазначає британська розвідка.

«Росія побудувала нові великі оборонні споруди в цьому районі і, ймовірно, приділятиме першочергову увагу утриманню лінії фронту саме тут. Цей район має важливе логістичне значення для Донбаського фронту Росії, а також є важливим містом Луганської області. Кремль стверджує, що «звільнення» цієї території є основним виправданням війни», – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії в твіттері.

У розвідці зауважують, що Кремінна стала відносно вразливою після деокупації українськими військами Лимана у жовтні.

Протягом останнього тижня деякі експерти заявляли про нібито прорив Збройних сил України біля Кремінної. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спростовує це, хоча повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.



Напередодні у вечірньому зверненні, говорячи про ситуацію на фронті, президент Володимир Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Російські війська окупували Кремінну на Луганщині у квітні.