Гайдай розповів про ситуацію біля Кремінної

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай знову спростував дані про деокупацію Кремінної, але повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.



«Була така інформація. що навіть місто Кремінна звільнене і наші війська туди зайшли. Всі, хто не спілкується з нашими військовими, одразу в ура-патріотичній формі розніс цю інформацію скрізь. Насправді там досить важкі бої і навіть 100-500 метрів, коли звільняють – це дається дуже важко. Всі, хто бувають на передовій і спілкуються з військовими, розуміють, яка ситуація, розуміли, що ця інформація щодо того, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною», – cказав він в ефірі програми «Свобода LIVE».



Водночас, за його словами, біля Сватового-Кремінної успіх – на боці українських військових.



«Але в них (російської сторони – ред.) там величезна кількість резервів, техніки. Був час замінувати все. Тому дуже важко дається кожен метр, але все одно наші війська просувають потрохи вперед», – додав Гайдай.



Російські війська окупували Кремінну на Луганщині у квітні.



Напередодні у вечірньому зверненні, говорячи про ситуацію на фронті, президент Володимир Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Минулого тижня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська не мають «переломного успіху» у Бахмуті, але «локальні рухи» є.