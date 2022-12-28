Російські цивільні працівники залишили Кремінну – Гайдай

Російські цивільні працівники згорнули діяльність у окупованій Кремінній, заявив голова Луганської обласної військової адміністрацій Сергій Гайдай. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає його пресслужба вранці 28 грудня.

«Військове командування дійсно перемістилося в інші населені пункти. Всі росіяни, які приїздили працювати – цивільні, медики чи якісь ремонтні бригади, вже згорнули свої роботи і виїхали в бік Російської Федерації. Роботи, які навіть були початі, були заморожені. Місцевим на питання, коли будуть продовжені роботи з відновлення будинків чи ще чогось, прямим текстом колаборанти відповідають, що зараз прийдуть ваші нацики і вони вам тут все доремонтують», – розповів голова області.

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На питання про можливість переходу міста під контроль Збройних сил України Гайдай вказав на те, що біля Кремінної є три відносно великих населених пункти: Сєвєродонецьк, Рубіжне й Лисичанськ. При цьому Сєвєродонецьк і Рубіжне російські війська «практично знищили» протягом перших 4,5 місяців вторгнення.

«Тому ці міста не можуть бути якимись фортифікаційними великими оборонними базами. Там зачепитися надовго в принципі не можна. Тому, щойно будуть деокуповані великі міста, далі йде відносно сільська місцевість, тому довго триматися там не будуть», – виснував він.

Після потенційної деокупації Кремінної, додав Гайдай, контрнаступ може рухатися в бік Старобільська, який є логістичним центром Луганщини, або ж у бік Сєвєродонецька та Рубіжного. Це, на його думку, могло б розбити російське угруповання, яке наразі наступає на Бахмут.

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Напередодні в ефірі Радіо Свобода голова Луганської ОВА заперечив, що Кремінна вже деокупована.

Сергій Гайдай 13 вересня заявляв, що російські війська повністю залишили Кремінну на Луганщині, проте підрозділи Збройних сил України ще не зайшли до міста. Наступного дня він повідомив, що війська РФ повернулися до Кремінної.