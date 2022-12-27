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ОП: на засіданні Ставки йшлося про Бахмут, Кремінну і план дій сил оборони на 2023 рік

Українські військові біля Бахмута, Донецької області, 25 грудня 2022 року

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, проведеному 27 грудня, йшлося про план дій українських військових на наступний рік, а також про ситуацію в Кремінній і Бахмуті. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України і командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна. На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю і обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік», – йдеться в повідомленні.

Подробиці обговорень не наводять.

Напередодні у вечірньому зверенні, говорячи про ситуацію на фронті, президент Володимир Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Минулого тижня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська не мають «переломного успіху» у Бахмуті, але «локальні рухи» є.

Днями британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Де розгорнуться основні бої Росії з Україною у 2023?
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Де розгорнуться основні бої Росії з Україною у 2023?

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Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що на Бахмутському напрямку армія РФ нині продовжує вести штурмові дії.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Минулого тижня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на напрямку Сватове-Кремінна успіх – на боці ЗСУ, але «опір дуже важкий».

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