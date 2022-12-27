ОП: на засіданні Ставки йшлося про Бахмут, Кремінну і план дій сил оборони на 2023 рік

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, проведеному 27 грудня, йшлося про план дій українських військових на наступний рік, а також про ситуацію в Кремінній і Бахмуті. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України і командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна. На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю і обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік», – йдеться в повідомленні.

Подробиці обговорень не наводять.

Напередодні у вечірньому зверенні, говорячи про ситуацію на фронті, президент Володимир Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Минулого тижня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська не мають «переломного успіху» у Бахмуті, але «локальні рухи» є.

Днями британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що на Бахмутському напрямку армія РФ нині продовжує вести штурмові дії.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Минулого тижня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на напрямку Сватове-Кремінна успіх – на боці ЗСУ, але «опір дуже важкий».

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