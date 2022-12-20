На напрямку Сватове-Кремінна успіх на боці ЗСУ, але «опір дуже важкий» – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області в ефірі національного телемарафону 20 грудня.

«Від Сватова до Кремінної все ж таки успіх на боці Сил оборони України. Там наші захисники мають успіх, але опір дуже важкий, дуже багато там усіляких військ, там і «СОБР», якісь «Барси», кадирівці десь на другому плані як заградзагони, і буряти, і свіжомобілізовані і зеки, кого там тільки немає», – сказав Гайдай.

Водночас голова області не назвав конкретних деталей, закликавши дочекатися офіційних повідомлень від Генерального штабу.

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«Але можу сказати, що в нашому випадку дуже важко дається кожен метр звільненої Луганщини, тому що був час у російських окупаційних військ замінувати там все, привезти величезну кількість особового складу. Я можу сказати зі спілкування з деякими бійцями, вони кажуть, що іноді просто навіть морально важко, тому що вони їх косять десятками, і вони все одно новими хвилями йдуть. Тобто ніхто не рахує взагалі тих свіжо мобілізованих чи зеків», – розповів він.

За даними Гайдая, протягом останніх тижнів тривали важкі бої в районі Білогорівки, до якої російські війська наближалися впритул, проте наразі Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію.

На початку грудня Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України продовжують просуватися в напрямку Сватового та Кремінної.