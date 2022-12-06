Поступ ЗСУ в напрямку Сватового триває, попри «тотальне мінування» території – Гайдай

Збройні сили України продовжують просуватися в напрямку Сватового та Кремінної, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону вранці 6 грудня.

«Все ж таки в нас там (напрямок Сватове-Кремінна – ред.) ситуація набагато краще, тому що там повільно, але впевнено наші війська просуваються вперед, дуже важко це відбувається, тому що часу було достатньо в російських окупаційних військ, аби підготувати ешелоновану лінію оборони, тому що вона складається з тотального мінування всієї території. Це не тільки дороги та мости, це й лісопосадки, й будівлі», – розповів він.

За словами Гайдая, російські підрозділи, розміщені в лісосмугах для стримування ЗСУ, окопуються «як кроти».

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«Там цілі підземні комунікації. Це говорить про те, що було в них достатньо часу, аби підготуватися. Іноді доводиться цю лісосмугу прострілювати, підривати, артилерією чи спеціальними засобами, тому що інакше їх звідти не викурити. Такий міні-луганський В’єтнам», – порівняв голова області.

Він вказав на велику кількість сил, стягнутих у район Сватового, і припустив, що російська армія може планувати контрнаступ на Куп’янськ.

«Я вже нічому не здивуюся з витівок російського командування, але вони стягують туди й техніку, і війська, і таке враження, що наче навіть планується спроба контрнаступу», – припустив голова області.

Водночас біля Сватового, за словами Гайдая, ледь не щодня бувають вибухи в будівлях, де російські загарбники облаштували тимчасові казарми, а також у місцях скупчення техніки.

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«При чому це (вибухи – ред.) відбувається біля Сватового в усіх маленьких селах, які входять до цієї громади, тому що до лінії фронту практично всі будинки зайняті. Для розуміння кількості цих солдат російських – практично в кожному приватному будинку перебувають десятки солдат», – сказав він.

Голова ОВА також підтвердив, що траса Сватове-Кремінна залишається під вогневим контролем ЗСУ, відтак російські війська не можуть безперешкодно використовувати її для логістики.

Наприкінці листопада Сергій Гайдай повідомив, що ситуація на деокупованій частині Луганщині важка, проте ЗСУ «потрохи просуваються, тримають лінію оборони».