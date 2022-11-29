ЗСУ «потрохи просуваються» в бік Сватового та Кремінної – Гайдай

Збройні сили України «потрохи просуваються» в бік Сватового та Кремінної, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«На деокупованій Луганщині ситуація досить важка – всі ті села досі обстрілюються. Невське, Макіївку артилерією, «Градами» накривають російські окупаційні війська. бої тривають постійно, цілодобово. Все одно ЗСУ потрохи просуваються, тримають лінію оборони. І навіть вдається, незважаючи на складні погодні умови, потрохи просуватися в бік Сватового та Кремінної», – розповів він.



Гайдай також додав, що евакуація з Луганщини триває, людей вивозять вглиб країни у відносно мирні області.

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26 листопада Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині у деокупованій Макіївці не залишилось жодного вцілілого будинку, там наразі залишаються більш ніж 30 людей.

За даними Генштабу, на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках російські війська зосереджують основні зусилля на наступальних діях, а на Куп’янському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському – обороняються.