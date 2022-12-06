«Гордий служити з вами пліч-о-пліч»: Залужний привітав військових із Днем ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Збройні сили України з професійним святом, наголосивши, що гордий бути головнокомандувачем у цей важкий час.

«Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України!», – написав Залужний у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ також побажав якнайшвидшого відновлення пораненим воїнам, а «всім, хто в строю – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру».

6 грудня відзначається День Збройних сил України.