Сили оборони відбили російський наступ біля семи населених пунктів на Донеччині – Генштаб

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 грудня.

Зокрема, обстрілів із танків та артилерії зазнали 20 населених пунктів у цьому районі.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області», – йдеться в зведенні.

Окрім масованого ракетного удару, напередодні російська армія також завдала 17 авіаційних ударів і 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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При цьому штаб зазначає, що загроза завдання ракетних ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України зберігається.

«На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Дорожнянка, Залізничне, Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Новосілка Херсонської області та міста Херсон», – повідомляє командування.

За даними штабу, українська авіація напередодні завдала 15 ударів по районах зосередження російського особового складу, озброєння та військової техніки а також п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.