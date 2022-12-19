У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей – влада

В окупованому Сєвєродонецьку залишаються близько 7 тисяч цивільного населення. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії сказав голова військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

«Постачання гуманітарних наборів окупаційною владою в якійсь мірі організоване, щось завозиться їхніми благодійними фондами, але у мінімальній кількості і, здебільшого, під приїзд журналістів. Наскільки мені відомо, люди, які намагалися приїхати до міста, не залишалися там: залишилися одиниці, які були вимушені (це зробити) через особисті обставини. Люди приїхали, спробували якось відновити своє житло, але поїхали, тому що умов у місті немає», – розповів він.

За його словами, проживати в місті сьогодні «практично неможливо» – не працює каналізація, немає опалення, зруйновані або пошкоджені будинки.



Виїзд із Сєвєродонецька, як і з інших окупованих міст, можливий зараз лише через Росію та країни Балтії, або через окупований Крим і потім так само через Росію до ЄС.

За останніми офіційними даними, до повномасштабного вторгнення в Сєвєродонецькій територіальній міській громаді проживали понад 115 тисяч людей.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у червні повідомляв, що окупований російськими військами Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Наприкінці червня після тривалої оборони, яка тривала з перших днів повномасштабного наступу, українські підрозділи ухвалили рішення про відхід з Сєвєродонецька.